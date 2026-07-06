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Giriş Tarihi: 6.07.2026 10:43

Afyonkarahisar'da dehşet: Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde alacak verecek tartışması yüzünden çıkan ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın ardından gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

İHA Yaşam
Afyonkarahisar’da dehşet: Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
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Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta sonu meydana geldi. K.D. (31) ile G.K. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda K.D. yanındaki bıçakla G.K.'yi ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan G.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından kaçan şüpheli emniyet güçlerinin takibiyle Ankara'da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve buradaki işlemleri tamamlanan K.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar'da dehşet: Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
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