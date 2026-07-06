Afyonkarahisar’da dehşet: Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta sonu meydana geldi. K.D. (31) ile G.K. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda K.D. yanındaki bıçakla G.K.'yi ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan G.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.