Afyonkarahisar’da dehşet anları: 2 kız birbirine girdi! Bıçaklı şahıs kavgayı hem izledi hem ayıranlara saldırdı...

Giriş Tarihi: 19.05.2026 10:52

Afyonkarahisar'da 3 kız arasında yaşanan kavgayı ayırmak isteyen yaşlı bir adam, kızlardan birisinin sevgilisi olduğu düşünülen genç tarafından az kalsın bıçaklanıyordu. Gencin belindeki bıçağı çekerek kavgaya ayırmaya çalışanların üzerine yürüdüğü anlar görenleri dehşete düşürdü.

Olay, kent merkezi Yesilyol Caddesi'nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan olayda, 3 küçük yaşta olduğu gözlenen genç kız sokak ortasında saç baş kavgaya tutuştu. Bu sırada çevredeki 2 vatandaş birbirilerine giren gençleri ayırmak için müdahale etti.

KAVGAYI AYIRANLARA SALDIRDI

Vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrılınca genç kızların başında onların kavga etmesini izleyen bir genç ise olayı ayıran vatandaşlara öfkelenerek belinde taşıdığı bıçağı çıkarıp vatandaşların üzerine yürüdü. Vatandaşlardan yaşlı olan şahıs ise üzerine bıçakla gelen genci sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekilerin 'polis' geliyor bağrışmalarının ardından kavga eden taraflar hızla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgaya karışan şahıslar ile bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

