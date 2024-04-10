Afyonkarahisar’da dehşet: Eski eşinin kocasını ve annesini vurdu!

Kanlı olay, Sinanpaşa ilçe merkezi Fatih Mahallesi Orhan Uygun Sokak'taki bir evde meydana geldi. TIR şoförü Murat Ç., bir süre önce boşandığı Gülşen K.'nin annesi Güler S.'nin evine gitti. Burada Murat Ç. ile Gülşen K., şimdiki eşi Abdurrahman K. ve Güler S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.