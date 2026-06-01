Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü! Otomobil ile tur otobüsü çarpıştı: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 1.06.2026 10:39

Afyonkarahisar’da otomobil ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında faciadan dönülürken, kazada şans eseri 1 kişi yaralandı.

Kaza Çay-Emirdağ karayolu Bolvadin Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. idaresindeki 34 NR 6927 plakalı otomobil kavşak içinden çıkan N.Ç. yönetimindeki 42 ND 500 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı otomobil sürücüsü A.S.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü ardından ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolcu otobüsünde bulunan yolculardan ölen ya da yaralanan olmazken, kazanın ardından jandarma ekipleri inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
