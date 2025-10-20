Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 20.10.2025 18:05

Afyonkarahisar'da feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile TIR çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Afyonkarahisar’da feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. İ.C.'nin kullandığı 38 TU 563 plakalı TIR, akaryakıt istasyonundan çıkan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 03 AAR 699 plakalı otomobile çarptı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kazada, otomobildeki M.S. hayatını kaybetti, Sivas'ın Suşehri ilçesinde görevli Uzman Çavuş Mert Alkın (23) ise yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Alkın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde istasyondan yola çıkan otomobilin TIR'ın çarpmasının ardından sürüklenmesi yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar'da feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz