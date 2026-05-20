Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da feci olay: TIR'lar kafa kafaya çarpışıp alev aldı!
Giriş Tarihi: 20.05.2026 16:00

Afyonkarahisar'da feci olay: TIR'lar kafa kafaya çarpışıp alev aldı!

Afyonkarahisar'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada alev alan 2 TIR'ın şoförü ağır yaralandı.

Kaza, Çay- Dinar kara yolunun Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Plakaları tespit edilemeyen T.Ç. ve K.İ. idaresindeki demir ve mermer yüklü 2 TIR kafa kafaya çarpıştıktan sonra yanmaya başladı.

AĞIR YARALANDILAR

İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan itfaiye alevlere müdahale etti. T.Ç. ve K.İ., sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılar, buradan da AFSÜ Hastanesi'ne sevk edildi. Vücutlarında ciddi derecede yanıklar oluştuğu öğrenilen T.Ç. ve K.İ.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü. Hurdaya dönen TIR'lar çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

