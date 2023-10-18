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Giriş Tarihi: 18.10.2023 18:19

Afyonkarahisar'da gönül ilişkisi cinayeti: Sopayla öldürdü

Afyonkarahisar'daki bir kazı alanında bulunan ceset üzerine derhal harekete geçen jandarma ekipleri, olayı hızla çözdü ve şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan inceleme sonucunda, bulunan cesedin sevgilisi olduğu öne sürülen bir kadının eşi tarafından sopayla öldürüldüğüne dair kanıtlar bulundu.

Gökhan KOCAASLAN
Afyonkarahisar’da gönül ilişkisi cinayeti: Sopayla öldürdü

Olay, Afyonkarahisar'ın Anıtkaya köyünde gerçekleşti. Jandarmanın geç saatlerde yanmış bir otomobili fark etmesiyle durum ortaya çıktı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, araştırma başlattı. Aracın plakasını ve ruhsat bilgilerini inceledikten sonra, A.A isimli bir kişiye ulaştılar. A.A.'in son olarak M.D. adlı bir kadının evinde olduğunu belirlediler.

ROMANTİK İLİŞKİ VARDI

Ekipler, kayıp durumunda olan A.A.'ı bulamayınca, M.D. ve eşi R.D.'yi gözaltına aldı. JASAT dedektifleri, A.A. ve M.D. arasında romantik bir ilişki olduğunu ve A.A. öldürülmeden önce M.D.'nin evinde olduğunu belirledi. M.D.'nin eşi R.D.'nin eve geldikten sonra tartışma çıktığı ve bu sonucunda R.D.'nin A.A.'ya sopayla saldırdığı ve onu öldürdüğü iddia edildi. Ardından R.D.'nin A.A.'nın aracını çalıp yaktığı bildirildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

R.D.'nin gösterdiği yerde yaptıkları kazıda A.A.'nın cesedini bulan ekipler, cesedi otopsiye gönderdi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından A.A.'nın cesedi Afyonkarahisar'ın Merkeze bağlı Fetibey Beldesinde toprağa verildi. Katil zanlısı R.D., mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayın çözümü, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından sadece 24 saatte sağlandı.

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Afyonkarahisar'da gönül ilişkisi cinayeti: Sopayla öldürdü
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