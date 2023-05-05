Afyonkarahisar’da Kökünü Kurutma Operasyonu

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünde Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Dr. İbrahim Seydioğulları, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Yiğitbaşı, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak suretiyle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirlemeye çalışan ve "Torbacı" olarak tabir edilen "Sokak Satıcıları" ile etkin mücadele edilebilmesi amacı ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca Planlı "Kökünü Kurutma Operasyonu" başlatıldığını söyledi.

36 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Afyonkarahisar'da 5 ay süren çalışmalarda Polis Bölgesinde 108, Jandarma Bölgesinde 22 olmak üzere toplamda 130 şüphelinin Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan yakalanması ve Uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilmesi için 130 adrese arama kararı alındığını ifade eden Vali Yiğitbaşı, "Bu kapsamda; sabah saatlerinde Afyonkarahisar ilinde 196 ekip, 30 Özel Harekât, 22 Jandarma Komando unsuru olmak üzere toplamda 814 personel, 1 Helikopter, 2 hava aracı ve 14 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapılmış, Polis bölgesinde 93 şüpheli, Jandarma Bölgesinde 19 şüpheli olmak üzere toplamda 112 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına aldı. Bu operasyonlar ile birlikte 36 ilimizde "54. Kökünü Kurutma Operasyonu" gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

OPERASYON STARTI VERİLDİ

Öte yandan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca Planlı "Kökünü Kurutma Operasyonu" sabah saatlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Dr. İbrahim Seydioğulları, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel'in talimatı ile start verildi.