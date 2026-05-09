Afyonkarahisar’da milyonluk doğa nöbeti! Dokunmanın bedeli servet değerinde: Koparana rekor ceza kapıda!





"BU BİTKİLERİN ALANLARININ KORUNMASIYLA İLGİLİ EYLEM PLANLARI YAPILIYOR"



Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, piyan olarak da bilinen, endemik bitki türü Eber sarısının Eber ile Akşehir gölleri arasında bulunduğunu söyledi. Türkiye'deki 12 binin üzerinde bitki türünün yaklaşık 4 bininin endemik olduğunu anlatan Erişmiş, şöyle konuştu:



"Endemik türler içerisinde nesli tehlike altında olan türler de bulunmaktadır. Bu bitkilerin alanlarının korunmasıyla ilgili eylem planları yapılıyor. Endemik türlerin gelecek nesillere aktarılması adına da koparılmasından veya bilerek habitatın tahrip edilmesinden dolayı ceza uygulanıyor. Bu yıl nesli tehlike altındaki bitki türünün koparılması durumunda 699 bin 245 lira, türün yaşam alanının tahrip edilmesi halinde ise 3 milyon 496 bin 767 lira ceza uygulanıyor. Eber sarısı da bu kategoride yer alıyor."



Habitat tahribatına değinen Erişmiş, "Endemik türün bulunduğu geniş yayılım alanına çadır kurar, kazı yapar ve yol açarsanız habitat tahribatına neden olacağınız için 3 milyon 496 bin 767 liralık cezaya maruz kalırsınız. Böyle bir yasak var. Buna da dikkat etmek lazım." dedi.