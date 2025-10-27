Afyonkarahisar’da silahlı kavga can aldı

Afyonkarahisar Merkez'e bağlı Akçin Mahallesi 2664. Sokak'ta akşam saatlerinde silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, Cafer Durgut isimli şahsın göğüs kısmından, kalp hizasında iki mermi girişine maruz kalarak ağır şekilde yaralandığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Durgut, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KATİL ZANLISI KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrası çevrede geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, cinayet zanlısı olduğu belirlenen Veysel Çınar isimli şahıs, olaydan kısa süre içerisinde 2679. Sokak'ta yakalandı. Zanlının, olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ekipler tarafından ele geçirildi. Şüpheli Çınar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.