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Giriş Tarihi: 17.12.2024 15:31 Son Güncelleme: 17.12.2024 16:28

Afyonkarahisar’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar’da yalnız yaşayan 58 yaşındaki Şevki Solmaz, yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine evinde ölü olarak bulundu.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyonkarahisar’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki Şevki Solmaz, yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine evinde ölü olarak bulundu. Yakınlarının durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yapılan incelemelerde Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre herhangi bir darp ya da dış müdahale izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeni yapılacak Adli Tıp Kurumu incelemesi sonrası netlik kazanacak.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Şevki Solmaz'ın ölüm nedeni detaylı bir şekilde araştırılıyor. Olay yerine gelen ekipler evde ve çevresinde delil toplama çalışması yaptı. Yakınları tarafından sevilen biri olduğu belirtilen Solmaz'ın ani ölümü beldede büyük üzüntüye neden oldu. Solmaz'ın cenazesinin, yapılacak incelemelerin ardından ailesine teslim edilmesi bekleniyor.

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Afyonkarahisar’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
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