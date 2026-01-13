Afyonkarahisar’da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Afyonkarahisar kar tatili için gözler valilikte!

Soğuyan hava ve başlayan kar yağışları nedeniyle birçok kentte eğitimle ilgili alınabilecek olası kararlar merak konusu oldu. 14 Ocak 2026 Çarşamba günü için yapılacak kar tatili duyuruları, öğrencilerden velilere ve öğretmenlere kadar geniş bir kesim tarafından yakından izleniyor. Peki, Afyonkarahisar'da okullar tatil mi, Afyonkarahisar Valiliğinden açıklama yapıldı mı? İşte ayrıntılar...
14 Ocak 2026 Çarşamba günü için Afyonkarahisar'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine yönelik henüz resmi bir karar açıklanmadı. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılacak olası duyuruların ardından durum netlik kazanacak ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.
YURTTA SOĞUK HAVA DALGASI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelini etkisi altına alacak hava koşullarına ilişkin sarı kodlu uyarı yayımladı. Son tahminlere göre Türkiye'nin büyük bölümünde yoğun bulutlanma beklenirken, Kuzey Ege kıyıları ile Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan bölgelerde yer yer yağışların görüleceği tahmin ediliyor.
Kıyı Ege ve Akdeniz kıyı şeridi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında; ayrıca Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor. Diğer kesimlerde ise karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı etkili olabilir.
Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğu kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı değerlendiriliyor. Marmara başta olmak üzere iç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayına dikkat çekilirken, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kalın kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu vurgulanıyor.