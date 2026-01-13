Afyonkarahisar’da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Afyonkarahisar kar tatili için gözler valilikte!

YURTTA SOĞUK HAVA DALGASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelini etkisi altına alacak hava koşullarına ilişkin sarı kodlu uyarı yayımladı. Son tahminlere göre Türkiye'nin büyük bölümünde yoğun bulutlanma beklenirken, Kuzey Ege kıyıları ile Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan bölgelerde yer yer yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Kıyı Ege ve Akdeniz kıyı şeridi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında; ayrıca Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor. Diğer kesimlerde ise karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı etkili olabilir.