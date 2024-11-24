Afyonkarahisar’daki zincirleme kazada 30 kişi yaralandı

Olay, yoğun kar yağışının etkisiyle akşam saatlerinde meydana geldi. Bölgedeki kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen yolcu otobüsü bir tır ve bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza sırasında otobüs ve diğer araçlarda bulunan toplam 30 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, bölgedeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hızla çevredeki hastanelere götürdü. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu belirtilirken, hastanelerde acil müdahalede bulunuldu.

ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU

Emirdağ ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı ve yoğun buzlanma kazanın meydana geldiği yol kesiminde ulaşımda aksamalara yol açtı. Kaza alanında jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınarak trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanmaya çalışıldı. Jandarma tarafından kazayla ilgili detaylı inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşları kar yağışının etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.