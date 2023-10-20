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Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:03

Afyonkarahisar'ın 4 ilçesinde zehir tacirlerine operasyon

Afyonkarahisar’da güvenlik güçleri tarafından 4 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 92,46 gram esrar, 3.36 gram kenevir tohumu, saksı içerisinde yetiştirile 2 kök skunk, 2 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İHA
Afyonkarahisar’ın 4 ilçesinde zehir tacirlerine operasyon

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde güvenlik güçleri tarafından Dinar, Başmakçı, Evciler ve Dazkırı ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonda çok sayıda ev ve iş yerine baskın düzenlendi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 92,46 gram esrar, 3.36 gram kenevir tohumu, saksı içerisinde yetiştirile 2 kök skunk, 2 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon sonrası G.Ç., İ.Ç, R.Ç., H.Ç., M.K., O.Y., İ.Y. ve B.Ö., isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Afyonkarahisar'ın 4 ilçesinde zehir tacirlerine operasyon
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