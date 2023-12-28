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Giriş Tarihi: 28.12.2023 09:33 Son Güncelleme: 28.12.2023 09:42

Ünlü sanayici Mehmet Çakmak'ın kızı evinde ölü bulundu

Afyonkarahisarlı İş insanı mermerci Mehmet Çakmak’ın 41 kızı Nursel Çakmak evinde ölü olarak bulundu.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Ünlü sanayici Mehmet Çakmak’ın kızı evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar Kent Merkezinde yaşayan iş insanı Mehmet Çakmak'ın 41 yaşındaki kızı Nursel Çakmak'tan bir süredir haber alamayan yakınları durumu emniyet güçlerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çilingir yardımıyla evin kapısını açtı. Kapının açılması ile birlikte Nursel Çakmak'ın yüz üstü ve hareketsiz bir şekilde yattığını gören ekipler, hemen durumu 112 Acil Servisi ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 41 yaşındaki Nursel Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nursel Çakmak'ın vefatıyla ilgili herhangi bir intihar veya bir cinayet bulgusu olmadığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Çakmak'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi ve otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan hayatını kaybeden Nursel Çakmak'ın cenazesi bugün Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesindeki Tepecik Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eskihisar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Ünlü sanayici Mehmet Çakmak'ın kızı evinde ölü bulundu
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