İstanbul Esenyurt’ta ağabey kardeşini katletti: Kan donduran cinayetin sebebi ortaya çıktı!

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Sultaniye Mahallesi 641 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Sapil ve İlhan Sapil kardeşlerin babalarından kalan ve ortak olarak yaptıkları iş sonucunda 4 daireleri vardı.
Ortaklığı bitirmek isteyen ağabey İlhan Sapil, kiracıları arayarak evden çıkmalarını istedi. Kiracıların, ev sahibi Barış Sapil'i arayarak şikayette bulunması üzerine Barış Sapil, çekiçle Ağabey İlhan Sapil'in evine otomobili ile gitti. İkili bir süre tartıştıktan sonra ağabey İlhan Sapil, kardeşi Barış Sapil'e 4 el ateş etti. Barış Sapil, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Ağabey İlhan Sapil ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.