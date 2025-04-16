Ağabey katili, boşanmak isteyen eşini de öldürdü

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Emine Akpınar (36), aralarında geçimsizlik bulunan ve kendisine şiddet uygulayan eşi Emrah Akpınar'dan (38) boşanmaya karar verdi. Eşini terk eden Emine Akpınar, kendisini tehdit eden Emrah Akpınar hakkında da uzaklaştırma kararı aldırdı. Boşanmayı reddeden Emrah Akpınar, önceki gece sokakta önünü kestiği eşine kurşun yağdırdı. Sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlenen Emine Akpınar, otopsinin ardından toprağa verildi. Emine Akpınar'ın kendisini öldüren kocasıyla 17 yaşında evlendiği öğrenildi. Polis tarafından her yerde aranan Emrah Akpınar'ın ise 2016'da ağabeyi İdris Akpınar'ı (33) 4 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve bir süre de önce cezaevinden çıktığı belirlendi.