Müge Anlı ile Tatlı Sert’te ’amcamdan şüpheleniyorum’ demişti... Tandır cinayetinde mahkeme sanıklar için son sözü söyledi

AĞABEY KATİLİ OLMAK ZORUMA GİDİYOR

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde çifte cinayet davasında tutuklu sanıklar Yusuf Turhan ve Bedirhan Turhan hazır bulunduruldu. Mahkemede son savunmasını yapan Yusuf Turhan, ağabeyinin kendisinden haraç isteğini belirterek; "Ağabeyim cezaevinden çıktıktan sonra bana sardı. Benden haraç istedi. Bana senin ciğerini sökerim dedi. Kendisine ev almamı istiyordu.ağabey katili olmak zoruma gidiyor. Ama ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti. Çok pişmanım beraatımı istiyorum" dedi. Oğlu Bedirhan Turhan ise suçsuz olduğunu belirterek; "Ne amcamla ne de yengemle bir husumetim var. Ben her iki tarafın arasını düzeltmeye çalıştım. Suçsuzum beraatımı istiyorum" dedi.