Müge Anlı ile Tatlı Sert’te ’amcamdan şüpheleniyorum’ demişti... Tandır cinayetinde mahkeme sanıklar için son sözü söyledi

Kayseri'de kaybolan Mehmet Turhan (55) ve Firdevs Öztürk (52) çiftinden uzun süredir haber alınamıyordu. Geçtiğimiz aylarda "Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı"na katılan oğulları, amcası Yusuf Turhan'dan şüphelendiğini söyledi. İddialar üzerine harekete geçen polis, teknik ve fiziki takip sonucu kayıp çiftin cesetlerini, Yusuf Turhan'ın bağ evinin tandırına gömülüp üzerine beton dökülmüş halde buldu. Olayla ilgili Yusuf Turhan, oğlu Bedirhan ve eşi Necla Turhan tutuklanırken, soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame, Yusuf Turhan'ın ağır müebbet, oğlu ve eşinin ise müebbet hapisle yargılanmalarını talep etmişti. Kayseri 5'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinayet davasında mahkeme heyeti sanıklar hakkında karar verdi.
AĞABEY KATİLİ OLMAK ZORUMA GİDİYOR
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde çifte cinayet davasında tutuklu sanıklar Yusuf Turhan ve Bedirhan Turhan hazır bulunduruldu. Mahkemede son savunmasını yapan Yusuf Turhan, ağabeyinin kendisinden haraç isteğini belirterek; "Ağabeyim cezaevinden çıktıktan sonra bana sardı. Benden haraç istedi. Bana senin ciğerini sökerim dedi. Kendisine ev almamı istiyordu.ağabey katili olmak zoruma gidiyor. Ama ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti. Çok pişmanım beraatımı istiyorum" dedi. Oğlu Bedirhan Turhan ise suçsuz olduğunu belirterek; "Ne amcamla ne de yengemle bir husumetim var. Ben her iki tarafın arasını düzeltmeye çalıştım. Suçsuzum beraatımı istiyorum" dedi.
1 AĞIR 3 MÜEBBET
Sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yusuf Turhan'ı yakın akrabayı öldürmek suçundan 1'i ağırlaştırılmış iki kez müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme Bedirhan Turhan'a ise iki kez müebbet hapis cezası verdi. Daha önce ev hapsi cezasına çarptırılan Yusuf Turhan'ın eşi Nejla Turhan ise beraat etti.
OLAY NASIL OLMUŞTU
Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta ortadan kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı, çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama yaptı. Kadavra köpeğinin kullanıldığı aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu belirlendi. Tandırı kürekle kıran ekipler, Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine 22 gün sonra ulaştı. Turhan'ın çifti öldürüldükten sonra çuvalla tandırın içine atıldığı tespit edildi. Tandırdan çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden ölen Turhan'ın kardeşi Yusuf ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.