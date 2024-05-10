Ağaca çarpan sürücü feci şekilde can verdi

İstanbul Küçükçekmece'de Halkalı yönünden sahil yolu istikametine giden 38 AGS 411 plakalı motosiklet sürücüsü, virajda hız nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Önce ağaca çarpan sürücü 15 metre ileride yol kenarında park halindeki araca çarptı. Vücut bütünlüğü bozulan sürücü, feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücünün arkasındaki yolcu ise ağır yaralandı.Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, ters yöne giren traktörle çarpışan motosikletli kurye Emre Erselvi öldü.Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Sefa T.'nin kullandığı otomobil, Orhan Gündoğdu'ya (51) çarptı. Ardından da beton elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Evli ve 2 çocuk babası Gündoğdu olay yerinde ölürken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Orhan Gündoğdu'nun (51), 8 ay önce Kocaeli'ne başöğretmen olarak tayin edildiği öğrenildi.