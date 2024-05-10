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Giriş Tarihi: 10.5.2024

Ağaca çarpan sürücü feci şekilde can verdi

Küçükçekmece’de ağaca çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

ABBAS ÇAKAR
ARDA ALTUN
Ağaca çarpan sürücü feci şekilde can verdi
İstanbul Küçükçekmece'de Halkalı yönünden sahil yolu istikametine giden 38 AGS 411 plakalı motosiklet sürücüsü, virajda hız nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Önce ağaca çarpan sürücü 15 metre ileride yol kenarında park halindeki araca çarptı. Vücut bütünlüğü bozulan sürücü, feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücünün arkasındaki yolcu ise ağır yaralandı.
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Ağaca çarpan sürücü feci şekilde can verdi
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