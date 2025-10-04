Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde gelenekselleşen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği yine renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Bulvarı'ndaki tarihi çınarlara asılan 5 bin kitap, vatandaşlar tarafından dakikalar içinde toplandı. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kitap fuarları arasında yer alan Kocaeli Kitap Fuarı, 4 Ekim Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak. Fuarın açılışı öncesi düzenlenen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği, Cumhuriyet Bulvarı'nda sabahın erken saatlerinde büyük ilgi gördü. Yüzlerce vatandaş, öğrenciler ve çocuklar ağaçlardan kitapları toplamanın heyecanını yaşadı. 5 bin kitap, sadece beş dakika içinde tükendi.Aynı etkinlik Gebze Kent Meydanı'nda da gerçekleştirildi. Çamlık Parkı'ndaki ağaçlara asılan 1000 kitap, vatandaşlar tarafından kısa sürede toplandı. Etkinliğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, çocuklara kitap hediye etti. Başkan Büyükakın, kitap fuarının artık şehirle özdeşleşen bir kültür şölenine dönüştüğünü belirtti.

REKOR DENEMESİ YAPILACAK

Başkan Büyükakın, bu yılki fuarın temasının "Anadolu Mayası" olduğunu ve onur konuğunun Prof. Dr. Kemal Sayar olacağını da açıkladı. Ayrıca Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için "En Çok Ebeveynin Aynı Anda Çocuğuna Kitap Okuması" kategorisinde 7 Ekim'de 4 bini aşkın katılımcıyla rekor denemesi yapılacağını duyurdu. Konuşmasında Filistin'de yaşananlara da değinen Başkan Büyükakın, "Ne yaparsak yapalım, kalbimizin merkezinde Filistin'deki katliamların acısı var. Masum çocukların ve sivillerin öldürüldüğü bu soykırım, insanlığımızı utandırıyor. Ancak insanlığın sesi yükseliyor ve bu sesin en güçlü çıktığı yerlerden biri de Kocaeli" ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR PLATFORMU

Turkuvaz Kitapçılık bünyesinde yer alan Turkuvaz Kitap, Muhit Kitap, Fikriyat Yayınları, Turkuvaz Çocuk, Minika Kitap ve TK Yayınları da fuarda kitap severlerle buluşacak.