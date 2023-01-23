Agile Nedir? Agile Metodolojisi Ne Demek, Ne Anlama Gelir ve Nasıl Uygulanır?

"Bilgisayar dili" olarak da tanımlanan yazılım, programların işleyişi açısından önemlidir ve Agile nedir sorusu bu yüzden önemlidir. Agile ne demek diyenler için bu kavram, çevik yazılım geliştirme anlamına gelir. Agile metodu nasıl uygulanır diye araştıranların halihazırda yazılım ve programlama dili hakkında belli bir bilgi birikimine sahip olması gerekir. Bu terimle yeni karşılaşanlar, Agile metodolojisi nedir diye sorar. Agile nasıl yapılır?

Agile Nedir?

Çevik yazılım geliştirme anlamına gelen Agile, yazılım kodunun daha hızlı ve daha verimli üretilmesini mümkün kılan bir yöntem ve uygulamalar dizinidir. Firmaların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan programların ve çalışmaların, hızlıca sunulması için yazılım ekiplerince geliştirme teknikleri sürekli olarak gözden geçirilir.

Agile yazılım geliştirme yöntemleri, müşteri memnuniyetini artırmak için operasyonel yazılımın hızlı dağıtımına odaklanmayı amaçlar. Sürekli gelişme halinde olduğu için adaptasyonu ve ekip çalışmasını destekleyen bir yaklaşıma dayanır. Çevik (Agile) yazılım geliştirme, bağımsız yazılım uzmanlarının ve talep eden müşterilerin düzenli ve yüz yüze görüşmesini içerir. Yazılım dokümantasyonunu değil, basitleştirilmiş bir yaklaşımı savunur. Tüm aşamalarında meydana gelen değişiklikleri kolaylaştırmayı hedefler.

Agile Nasıl Yapılır?

Agile yazılım geliştirme yöntemleri, Scrum, eXtreme Programming (XP) veya Feature-Driven Development (FDD) gibi yazılım mühendisliği uygulamalarına dayanır. Bu metodoloji, 2001 tarihli Agile Manifestosu'nun yayınlanmasının ardından yazılım dünyasında yaygınlaşmaya başlamıştır. Temel amacı, her durumda projeyi başarılı bir biçimde yönetmek, sunumunu yapmak, müşterinin onayını almak ve sürekli gelişmesine destek olmaktır.

Agile yazılım geliştirme ekiplerinin izlemesi gereken adımlar şu şekildedir:

Bireyler ve etkileşimler, süreçler ve kullanılan araçlar kadar önemlidir.

Operasyonel yazılım, kapsamlı bir dokümantasyondan daha fazlasıdır.

Müşterilerle sözleşme müzakeresinden daha fazla işbirliği yapılmalıdır.

Belli bir planı takip etmekten çok değişime uyum sağlamak gerekir.