Ağır yaralanan genç 32 gün sonra hayata veda etti

Karabük Safranbolu Karayolu Atatürk Bulvarı üzerinde 19 Mart 2024 günü 21 yaşındaki Muammer Kener yolcu olarak indiği minibüs ün önünden hızla karşıya geçerken Safranbolu istikametinden gelen M.A.P idaresindeki otomobilin çarpması ile ağır yaralanmış ve Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 32 gündür tedavi gören Kener, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kener'in cenazesi Karabük'ün Eskipazar ilçesi Sallar köyünde toprağa verildi.