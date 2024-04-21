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Giriş Tarihi: 21.4.2024 17:10 Son Güncelleme: 21.4.2024 17:54

Ağır yaralanan genç 32 gün sonra hayata veda etti

Karabük'te 19 Mart günü yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Muammer Kener'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kener hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 32 gün sonra hayata veda etti. Kener’in cenazesi Eskipazar ilçesi Sallar köyünde toprağa verildi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Ağır yaralanan genç 32 gün sonra hayata veda etti

Karabük Safranbolu Karayolu Atatürk Bulvarı üzerinde 19 Mart 2024 günü 21 yaşındaki Muammer Kener yolcu olarak indiği minibüs ün önünden hızla karşıya geçerken Safranbolu istikametinden gelen M.A.P idaresindeki otomobilin çarpması ile ağır yaralanmış ve Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 32 gündür tedavi gören Kener, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kener'in cenazesi Karabük'ün Eskipazar ilçesi Sallar köyünde toprağa verildi.

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Ağır yaralanan genç 32 gün sonra hayata veda etti
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