Ağırlık çalışmak beyni de kuvvetlendiriyor

Biliminsanları, ağırlık çalışmanın kas geliştirmenin yanı sıra bazı gizli faydalarını da keşfetti. British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan bir çalışmaya göre, ağırlık antrenmanları sadece vücudu değil beyindeki kasları da güçlendiriyor. Ağırlık antrenmanları, beynin glikoza erişme ve glikozu işleme yeteneğini geliştirerek, kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet de dahil çeşitli tıbbi rahatsızlık risklerini azalıyor. Araştırmalar, egzersiz yapmanın beyin hacmini de artırabileceğini öne sürüyor.