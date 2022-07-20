Ağız Kuruması Neden Olur, Sebepleri Neler? Ağız Kuruluğu Hangi Hastalığın Belirtisi?

Ağız kuruluğu, burun akması gibi bir sorun olarak görülmese de vücudumuzda her belirtiyi takip etmemiz gerekmektedir. Sağlıklı günlerimizle kıyaslandığında ağız kuruluğu hemen fark edilen bir durum olsa da ağız kuruması neden olur diye merak etmek ve araştırmak gerekir. Ağız kuruması sebepleri nelerdir, işte cevaplar.

Ağız Kuruması Nedir?

Ağız kuruluğu, ağzı ıslak tutmak, sindirime yardımcı olmak, diş sağlığını korumak, konuşma ve yutma işlemlerini kolaylaştırmak gibi görevleri olan tükürüğün ağız içinde az salgılanması ya da hiç salgılanmaması durumudur. Tıp literatüründe ağız kuruluğuna "kserostomi" denmektedir.

Ağız Kuruması Sebepleri Nelerdir?

Herhangi bir hastalığı bulunmayan insanda normal eviyede üretilen tükürük hastalık durumlarında azalır ve ağız kuruluğuna sebep olur. Buna sebep olan fizyolojik sebepler olabildiği gibi bazı hastalıkların habercisi de olabilmektedir. Günlük hayatta sık tekrarlayan ağız kuruluğunun nedenlerinin öğrenilmesi ve önlem alınması gerekir. Ağız kuruluğunun yaşanmasına yol açacak sebepler aşağıdaki gibidir;

Tükürük miktarının azalmasına sebep olacak ilaçlar. Yeni kullanmaya başladığınız ilaçlarının prospektüsünü okuyarak böyle bir yan etkisi olup olmadığını araştırmanız gerekmektedir.

Kronik hastalıklar.

Sistemik hastalıklar.

Baş ya da boyun bölgesinin yüksek radyasyona maruz kalması.

Burun tıkanıklığına sebep olan hastalıklar.

Anatomik sorunlar.

Fazla sigara tüketimi.

Horlama.

Fazla alkol ya da kafeinli içecek tüketimi.

Hamilelik süreci.

Aşırı stres.

Az su tüketimi.

Ağız Kuruluğu Belirtileri Nelerdir?

Vücudumuzda yaşadığımız her durumun belli sebepleri olduğu gibi dikkat etmemiz gereken belirtileri de bulunmaktadır. Ağız kuruluğu yaşadığınızı düşünüyor ve belirtileri merak ediyorsanız ağız kuruluğu belirtileri listesini sizin için hazırladık;

Ağızda yapışkan bir hissin oluşması.

Sık su içme isteği.

Boğazda yanma, kuruluk hissi.

Dilde karıncalanma, kırmızı dil.

Yoğun ağız kokusu.

Tat almada yaşanan sorun.

Çiğneme güçlüğü.

Ağız Kuruluğu Hangi Hastalığın Belirtisi?

Ağız kuruluğu başlı başına bir hastalık olarak kabul edilebildiği gibi bazı hastalıkların da belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağız kuruluğunun belirti sayılabileceği hastalıklar ise şöyledir;