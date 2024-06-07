Ağız ve dil kanserine neden oluyor: Hepsi Ankara’daki operasyonda yakalandı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalarda; yabancı menşeili ve Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi üzerinde herhangi bir kaydı bulunmayan diş malzemelerinin yasadışı yöntemlerle piyasaya sürüleceğine yönelik tespitte bulundu. Kaçakçılık ekipleri, Çankaya İlçesinde faaliyet gösteren herhangi bir tabela ve unvanı olmayan diş deposu olarak kullanılan iş yerine düzenlediği operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

KANSEROJEN MADDE İÇEREN DİŞ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyon sonucunda; 13 bin 40 adet diş dolgu malzemesi, 408 bin 776 adet sahte diş protezi, 550 adet diş tedavisinde kullanılan aerotör başlığı, 98 adet diş tedavisinde kullanılan yan malzemeler olmak üzere uzun dönem kullanımında ağız ve dil kanseri türlerine sebep olabilecek düzeyde kanserojen madde içeren 422 bin 464 adet sahte ürün ele geçirildi.