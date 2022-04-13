Ağlatan mektup

Antalya'nın Serik ilçesinde bağlı Belek turizm merkezinde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden küçük Mahra Melin Pınar için Türkiye'nin dört bir yanından taziye telefonları geliyor. Tanımadıkları insanların Mahra'nın mezarını ziyaret edip oyuncak bıraktıklarını söyleyen baba Murat Pınar, Mahra için sınıf arkadaşlarının yazmış olduğu mektubu okurken gözyaşlarına hâkim olamadı. Acılı baba, sınıf arkadaşının zarf ile mezara bir mektup bıraktığını söyleyerek, "Mektubunda, 'Merhaba Mahra, keşke yanımızda olsaydın. Seni çok özledik ama sen şu an çok güzel bir yerdesin cennettesin. Biliyorum ki şu an ağrıların geçti. Artık acı çekmiyorsun ve çok mutlusun. Biz seni göremesek de sen bizi görüyorsun.Senin için her gün dua ediyorum. Seni her gün rüyamda görüyorum. Öğretmenimiz ve tüm arkadaşların herkes seni çok seviyor. Çok özledik seni. Ben seni her gün ziyaret etmeye devam edeceğim. Seni çok seviyorum. Sen bir meleksin' diye yazmış sınıf arkadaşı. Bunun gibi yazılar, çiçekler bırakıyorlar. Kim olduğunu bilmiyorum, bir arkadaşı ise oyuncak ayıcık ile gül bırakmış. Bu şekilde her gün yeni gelen çiçeklerle yeni ziyaretçiler geldiğini fark edebiliyoruz. Bazılarını görüyoruz, bazılarını göremiyoruz" dedi.