‘Ağlayan gelinler’ baharı müjdeledi

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Muş'ta doğa tutkunları, zorlu bir yürüyüşün ardından eşsiz bir manzaraya tanıklık etti. Baharın gelişiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde açan ve halk arasında "Ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, bu kez 120 kişilik bir grubun keşif yolculuğuna ev sahipliği yaptı. Genç Adımlar Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, farklı illerden gelen katılımcılar yaklaşık 2.5 saat süren yorucu bir yürüyüşle 1800 rakımlı Çizmeburun mevkisine ulaştı. Dik yamaçları aşarak ters lalelerin bulunduğu alana varan doğaseverler, bu nadide çiçekleri fotoğraflarken Türk bayrağı açarak anlamlı bir an yaşadı.