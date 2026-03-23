Ağrı Dağı’nda kayıp alarmı! 58 yaşındaki dağcıdan haber yok

Edinilen bilgiye göre, 5 kişiden oluşan dağcı grup, 5 bin 137 rakımlı zirveye ulaşmak için tırmanışa geçti. Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu bölgede Hasanova, 4 bin 700 metre rakımda gruptan ayrılarak geri dönme kararı aldı.

Gruptaki diğer 4 kişi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle zirveye ulaşamadan 3 bin 900 rakımdaki kamp alanına iniş yaptı. Ancak kamp alanına ulaştıklarında Hasanova'nın burada olmadığını fark eden ekip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin bölgeye ulaşımını sağlamak amacıyla İl Özel İdaresi ekipleri de yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri de arama kurtarma personeline kumanya desteği sağladı. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın 22 Mart Pazar günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla öğrenildiği belirtilerek, ilk etapta 19 personel, 5 araç ve 2 iş makinesinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, gruptaki 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve güvenli bölgeye indirildiği kaydedilerek, Hasanova'nın daha düşük rakımdaki kamp alanına dönmek üzere gruptan ayrıldığı ancak buraya ulaşamadığının tespit edildiği ifade edildi. Arama çalışmalarının 23 Mart sabahı itibarıyla kayıp dağcıya ulaşmaya yönelik yoğunlaştırıldığı belirtilen açıklamada, faaliyetlere hava unsurlarının da dahil edildiği aktarıldı. Jandarmaya ait hava aracı ile emniyet birimlerine ait insansız hava araçlarının bölgede keşif ve arama çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Ayrıca profesyonel dağcılardan oluşan ekiplerin de çalışmalara destek verdiği belirtilirken, toplamda 52 personel, 11 araç, 3 iş makinesi, 1 keşif uçağı, 2 İHA ve 3 dron ile çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. Olumsuz hava şartları ve zorlu arazi koşullarına rağmen bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.