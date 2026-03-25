Ağrı Dağı’nda kayıp dağcı alarmı

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı sırasında gruptan ayrılan 58 yaşındaki Sevim Yılmaz kayboldu. İstanbul'da yaşayan ve tırmanış için Ağrı'ya gelen, eski moda tasarımcısı Yılmaz'ı arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yılmaz'ın Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi olduğu, daha önce de 2-3 kez zirve yapmak için Ağrı Dağı'na tırmandığı ancak başarılı olamadan geri dönmek zorunda kaldığı öğrenildi. Yılmaz'ın daha düşük rakımda ayrıldığı grubundaki 3 dağcının ileride mahsur kaldığı ve ekipler tarafından kurtarıldıkları öğrenildi. Aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı da olan Sevim Yılmaz'ı arayan ekiplere Jandarma'ya ait keşif uçağı ile polisin İHA'ları da destek veriyor.

