Ağrı Havalimanı Nerede? Ağrı Ahmed-i Hani Havaalanı Hangi İlçede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Ağrı Havalimanı sadece iç hatlar için hizmet vermektedir. Ağrı Havalimanının ismi 2015 yılında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı olarak değiştirilmiştir. 6 uçak kapasiteli bir aprona sahip olan havalimanı yılda 3.000.000 yolcu kapasiteli terminal binası ile hizmet vermektedir. Ağrı Havalimanı nerede, Ağrı Ahmed-i hani havalimanı hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir sorularının cevapları aşağıdaki gibidir.

Ağrı Havalimanı Nerede?

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Ağrı şehir merkezinin 8,5 kilometre kadar dışında bulunmaktadır. Ağrı-Van yolu üzerindedir. Şehir merkezinden havalimanına ulaşım 15-20 dakika kadar sürmektedir. Farklı ulaşım şekilleri ile havalimanına ulaşmak mümkün olabilir.

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına Nasıl Gidilir?

Ağrı merkez ile havalimanı arasındaki mesafe çok uzak olmadığından taksi ile ulaşım tercih edilebilir. Özel araç ile de kısa sürede ulaşmak mümkün. Uçakların sefer saatleri gözetilerek belediye tarafından toplu taşıma servisleri ile hizmet verilmektedir. Civar ilçelerden Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanını kullanmak isteyenler için de servis seferleri düzenlenmektedir. Özellikle Patnos ve Doğubeyazıt ilçelerinden havalimanına ulaşmak isteyenler için servisler bulunmaktadır.

Yolcuların uçak kalkış saatinden en az bir saat kadar önce havalimanında bulunması gerektiğinden dolayı ilçelerden kalkacak servislerin hareket saatleri de ona göre ayarlanmaktadır. Belediyenin servisleri ilçelerin belli kalkış noktalarından her gün aynı saatte kalkış yapmaktadır. Dışarıdan Ağrı'ya gelip belli bir süre kalacak olanlar için araç kiralama imkanı da mevcut. Şehir merkezinde ve havalimanında araç kiralayacak ofisler bulunmaktadır.