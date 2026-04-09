Ağrı’da alerji iddiasıyla ölüm: Pastane sahibi ve çalışanlar tahliye edildi

Giriş Tarihi: 9.04.2026 11:38

Ağrı’da doğum günü kutlaması sonrası hayatını kaybeden 25 yaşındaki Remziye Horuz’un ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Pastane sahibi ve iki çalışanın yargılandığı davada mahkeme, sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
  • ABONE OL

Ağrı 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Y., Ferzende Y. ve Yakup A. cezaevinden katılırken, müşteki avukatı Şanlıurfa'dan SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkemede dikkat çeken bir diğer gelişme ise Horuz'un yakınlarının sanıklar hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmesi oldu. Mahkeme heyeti, tutuklu üç sanığın imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDE 9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, pastane sahibi Yakup A. ile çalışanlar Fatih Y. ve Ferzende Y.'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 2 Aralık'ta Ağrı'da meydana geldi. Remziye Horuz, arkadaşlarıyla birlikte gittiği pastanede, yumurtaya alerjisi olduğunu belirterek yumurta içermeyen pasta siparişi verdi. İddiaya göre, doğum günü kutlamasında pastayı yedikten sonra fenalaşan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Günlerce tedavi altında kalan Horuz, 22 Aralık'ta hayatını kaybetti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayla ilgili davanın ilerleyen günlerde nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz