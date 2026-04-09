Ağrı’da alerji iddiasıyla ölüm: Pastane sahibi ve çalışanlar tahliye edildi

Ağrı 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Y., Ferzende Y. ve Yakup A. cezaevinden katılırken, müşteki avukatı Şanlıurfa'dan SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkemede dikkat çeken bir diğer gelişme ise Horuz'un yakınlarının sanıklar hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmesi oldu. Mahkeme heyeti, tutuklu üç sanığın imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDE 9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, pastane sahibi Yakup A. ile çalışanlar Fatih Y. ve Ferzende Y.'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 2 Aralık'ta Ağrı'da meydana geldi. Remziye Horuz, arkadaşlarıyla birlikte gittiği pastanede, yumurtaya alerjisi olduğunu belirterek yumurta içermeyen pasta siparişi verdi. İddiaya göre, doğum günü kutlamasında pastayı yedikten sonra fenalaşan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Günlerce tedavi altında kalan Horuz, 22 Aralık'ta hayatını kaybetti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayla ilgili davanın ilerleyen günlerde nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.