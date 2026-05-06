Ağrı'da arazi anlaşmazlığında kan aktı: 1 ölü!
Giriş Tarihi: 6.05.2026 23:46

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde akrabalar arasında arazi meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, baba ve oğlu gözaltına alındı.

İHA
Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesine bağlı Güngören köyü Yakacık mezrasında, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu iddia edilen H.A. (46) ve oğlu V.A. (15) ile akrabaları E.A. (26) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan E.A., sağlık ekiplerince Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak üzere yola çıkarıldı. Ancak E.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli baba ve oğlu, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#AĞRI

