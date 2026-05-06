Haberler Yaşam Haberleri Ağrı'da arazi kavgası kanlı bitti! 1 ölü
Giriş Tarihi: 6.05.2026 23:18

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kanlı bitti. Silahlı kavgada ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybederken, olayın şüphelisi baba ile oğlu jandarma tarafından yakalandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Olay, Doğubayazıt ilçesine bağlı Güngören köyünün Yakacık mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir arazi meselesi nedeniyle husumet bulunan H.A. (46) ve oğlu V.A. (15) ile akrabaları E.A. (26) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan E.A. için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen E.A., yolda yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan şüpheli baba ve oğlu için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucu H.A. ve V.A., suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
