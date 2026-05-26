Ağrı’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Ağrı bayram namazı saati

Bayram namazı, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 27 Mayıs 2026 tarihinde kılınacak. Diyanet'in yayımladığı resmi namaz vakitleri listesi ile Ağrı'da bayram namazı saati belli oldu. Kurban Bayramı sabahını ibadetle karşılamak isteyen vatandaşlar, belirtilen saatten önce camilerde hazır bulunacak. İşte Ağrı bayram namazı saati;
Kime cuma namazı farz ise; o kimseye bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram namazlarından sonra okunan hutbeler sünnettir, cuma hutbesi gibi farz değildir, cuma hutbesi namazdan önce, bayram hutbesi ise namazdan sonra okunur. Bayram namazları hicretin birinci yılında meşru kılınmıştır.
Bayram namazının vakti, güneşin doğup, ufukta bir veya iki mızrak boyu yükselmesinden itibaren başlar ve zevâl vakti denilen güneşin tam tepeye dikilme zamanına kadar devam eder.
Bayram namazları ikişer rekattır. Toplumsal bütünlüğü sağlamak amacıyla cemaat ile kılınması şarttır.