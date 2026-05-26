Ağrı'da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Ağrı bayram namazı saati
Giriş Tarihi: 26.05.2026 11:08

Kurban Bayramı yaklaşırken Ağrı’da yaşayan vatandaşlar bayram namazı saati hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgileriyle birlikte 2026 Ağrı bayram namazı saati belli oldu. Bayram sabahında camilerde saf tutacak vatandaşlar, “Ağrı’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

Bayram namazı, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 27 Mayıs 2026 tarihinde kılınacak. Diyanet'in yayımladığı resmi namaz vakitleri listesi ile Ağrı'da bayram namazı saati belli oldu. Kurban Bayramı sabahını ibadetle karşılamak isteyen vatandaşlar, belirtilen saatten önce camilerde hazır bulunacak. İşte Ağrı bayram namazı saati;

AĞRI'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bayram namazı, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı kılınacak.

Ağrı'da bayram namazı saati 05:18 olarak duyuruldu.

Bayram Namazının Hükmü

Kime cuma namazı farz ise; o kimseye bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram namazlarından sonra okunan hutbeler sünnettir, cuma hutbesi gibi farz değildir, cuma hutbesi namazdan önce, bayram hutbesi ise namazdan sonra okunur. Bayram namazları hicretin birinci yılında meşru kılınmıştır.

Bayram Namazı Ne Zaman Kılınır, Kaç Rekattır?

Bayram namazının vakti, güneşin doğup, ufukta bir veya iki mızrak boyu yükselmesinden itibaren başlar ve zevâl vakti denilen güneşin tam tepeye dikilme zamanına kadar devam eder.

Bayram namazları ikişer rekattır. Toplumsal bütünlüğü sağlamak amacıyla cemaat ile kılınması şarttır.

