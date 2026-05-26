Ağrı’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Ağrı bayram namazı saati

Bayram Namazı Ne Zaman Kılınır, Kaç Rekattır?

Bayram namazının vakti, güneşin doğup, ufukta bir veya iki mızrak boyu yükselmesinden itibaren başlar ve zevâl vakti denilen güneşin tam tepeye dikilme zamanına kadar devam eder.

Bayram namazları ikişer rekattır. Toplumsal bütünlüğü sağlamak amacıyla cemaat ile kılınması şarttır.