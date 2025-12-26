Ağrı’da cezaevinde dehşete düşüren olay: 9 pil, 3 jilet yutmuş!

GÖRÜNTÜLEME BULGULARINA GÖRE KARAR VERİLDİ

Endoskopik müdahaleye hastanın durumu ve görüntüleme sonucu karar verildiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Adem Aslan, "Midede bulunan 9 adet kalem pili endoskopik yöntemle tek tek çıkardık. Pillerin mide içinde kalması durumunda kimyasal yanık, kanama ve mide delinmesi gibi ciddi riskler söz konusuydu. Pil sayısının fazla olması bu riskleri daha da artırıyordu. Jiletler için ise mideyi geçtikten sonra bağırsakta sabitlenmemişse ve hastada acil bir belirti yoksa kontrollü şekilde doğal yoldan atılması tercih edilebilir. Bu karar, hastanın anlık durumu ve görüntüleme bulgularına göre verilmiştir." dedi.