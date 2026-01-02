Ağrı’da DEAŞ operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, örgüt ideolojisi kapsamında faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı ve toplatma kararı bulunan kitap ile çeşitli dijital materyallerin ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, olayla ilgili olarak yakalanan 10 şüpheli şahsın gözaltına alındığı ve haklarında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Güvenlik güçlerinin terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.