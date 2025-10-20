Ağrı’da düzensiz göçmen taşıyan tırda 16 göçmen yakalandı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu düzensiz göçmen taşıdığı belirlenen bir tırı takibe aldı.

Takip sonucunda şehir merkezinde durdurulan tırda yapılan kontrollerde, yabancı uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 3'ü hakkında "resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Tüm düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen E.Z. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.