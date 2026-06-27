Ağrı’da iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Eleşkirt ilçesinde Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 FOG 148 plakalı otomobil ile 21 ADH 214 plakalı otomobil, Eleşkirt-Ağrı kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 21 ADH 214 plakalı otomobil şarampole devrildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Eleşkirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör