Haberler Yaşam Haberleri Ağrı’da kepçe uçurumdan düştü: 1 kişi öldü, 2 kişi kayıp
Giriş Tarihi: 25.12.2023 01:47

Ağrı’da kepçe uçurumdan düştü: 1 kişi öldü, 2 kişi kayıp

Ağrı’da, İl Özel İdaresi’ne bağlı kepçenin uçurumdan düşmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, kayıp olan iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

İHA
Ağrı’da kepçe uçurumdan düştü: 1 kişi öldü, 2 kişi kayıp

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışı ve tipinin ardından koyunlarını kaybeden bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe gönderildi. 3 vatandaş ve kepçe operatörünün koyunların bulmak için katıldığı arama çalışmasında kepçenin yaklaşık 60 metre yükseklikte bir uçurumdan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kepçe operatörü N. Ş. ve M. T., R. A., Y. T. isimli vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğunu ve kepçe operatörünün hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Genel Başkanı Özel şehit cenazesinde yuhalandı: "Özgür dışarı" sloganları atıldı
Şehit Kemal Aslan’ın babası: Demirtaş ve Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Emekli Albay Orkun Özeller’in skandal Pençe Kilit Harekatı yorumuna tepki: FETÖ ağzıdır hatta ihanettir!
Eylül Öztürk'ten Veli Ağbaba'ya tepki! "Bir tane CHP’linin fotoğrafı yok" demişti: İmamoğlu ve Yavaş'la fotoğraf çıktı
Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda yaşamını yitirdi
DEM Parti'nin kongresinde skandal görüntüler! Teröristbaşının sloganları atıldı
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin gerilim tırmandı! Edin Dzeko ile Mauro Icardi...
Market değil FETÖ yuvası
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağrı’da kepçe uçurumdan düştü: 1 kişi öldü, 2 kişi kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA