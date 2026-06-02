Ağrı'da saatlerdir aranıyordu: Tekneyle açıldığı Balık Gölü'nde cesedi bulundu!
Giriş Tarihi: 2.06.2026 16:15

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü’ne tekneyle açıldıktan sonra kaybolan 27 yaşındaki Özcan Artan’dan acı haber geldi. Teknesinin boş bulunması üzerine gölde başlatılan ve dron, bot ile dalgıç ekiplerinin katıldığı 18 saatlik yoğun arama çalışmaları sonucunda, cansız bedenine ulaşıldı.

1 Haziran'da saat 15.45 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, bir erkeğin göle açıldığı ve kısa süre sonra teknesinin boş halde bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dron ve bot destekli arama çalışmalarına, su altı taramaları için Van AFAD ve Van Jandarma Komutanlığı'ndan dalgıç ekipleri de destek verdi. İlk akşam ara verilen çalışmalar, gece bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin katılımıyla yeniden başlatıldı. AFAD, jandarma, Van Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile köpekli arama timlerinin de katıldığı çalışmalarda 2 günde toplam 52 personel görev aldı; 7 araç, 3 bot, 1 dron ve 2 arama köpeği kullanıldı.

18 SAAT SONRA CENAZESİ BULUNDU

Yaklaşık 18 saat süren arama faaliyetleri sonucu, Balık Gölü'nde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Özcan Artan'a ait olduğu tespit edildi. Artan'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

