Ağrı’da saatlerdir aranıyordu: Tekneyle açıldığı Balık Gölü’nde cesedi bulundu!

1 Haziran'da saat 15.45 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, bir erkeğin göle açıldığı ve kısa süre sonra teknesinin boş halde bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dron ve bot destekli arama çalışmalarına, su altı taramaları için Van AFAD ve Van Jandarma Komutanlığı'ndan dalgıç ekipleri de destek verdi. İlk akşam ara verilen çalışmalar, gece bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin katılımıyla yeniden başlatıldı. AFAD, jandarma, Van Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile köpekli arama timlerinin de katıldığı çalışmalarda 2 günde toplam 52 personel görev aldı; 7 araç, 3 bot, 1 dron ve 2 arama köpeği kullanıldı.