Haberler Yaşam Haberleri Ağrı'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 3.4.2024 18:47 Son Güncelleme: 3.4.2024 19:27

Ağrı'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı'nın merkezine bağlı Abide Mahallesi'nde 634 Sokak üzerinde, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, P.Ş. isimli şahıs, husumetli olduğu F.B. ve D.A. isimli şahısları sokak üzerinde gördü. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında P.Ş., yanında bulundurduğu tabanca ile F.B. ve D.A.'yı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla firari şüpheli P.Ş.'yi yakaladı. F.B. isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan D.A. isimli şahıs ise Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ağrı'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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