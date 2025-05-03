Ağrı’da trafik kazası! 2 ölü, 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza bugün saat 15.55 sıralarında Ağrı il merkezinden Doğubayazıt ilçesi istikametine seyir halinde olan Yemen G. (57) idaresindeki minibüs ile aynı yönde seyreden Nursi T. (26) yönetimindeki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Otomobil sürücüsü Nursi T.'nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aracın ön kısmı, minibüsün arka kısmına çarptı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Nursi T. ile Bahar T., Ali Asaf T., Rana E., Müküriye A. ve Melek E. yaralandı. Yaralılardan Nursi T., Rana E., Müküriye A. ve Melek E. Taşlıçay Devlet Hastanesine; Bahar T. ve Ali Asaf T. ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Minibüste yolcu olarak bulunan Nazire Erdal Y., Mustafa Ali E., Nihal B. ve Muhammet Sakif Ö. de kazada yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Nazire Erdal Y., Mustafa Ali E. ve Muhammet Sakif Ö. Taşlıçay Devlet Hastanesine, Nihal B. ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kazanın ardından hastanelere sevk edilen yaralılardan Müküriye A. ve Melek E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 8 yaralının sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.