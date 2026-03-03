Ağrılı öğrenciler projeleriyle ödülleri topladı

Ağrılı öğrenciler, TÜBİTAK tarafından Batman'da düzenlenen 2204-A 57. Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması Van Bölge Finali'nde biri birincilik olmak üzere ilk üç dereceye girdi.

TÜRKİYE FİNALİNE KALDI

Matematik alanında "Collatz Dizisi Tabanlı İki Parametreli Şifreleme Algoritması ve Yapay Zeka Destekli Web Uygulaması Tasarımı" adlı projeyle Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi danışman öğretmeni Muhammed Alican Pusat ile öğrenciler Muhammet Furkan Ceyhan, Said Erdem Parlak ve Muhammed Miraç Karakoç bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Tarih alanında bölge ikinciliği alan BİLSEM'li öğrenciler, yine matematik alanında bölge üçüncüsü oldu. Öte yandan "Voronoi Diyagramları ile Deprem Toplanma Alanları Optimizasyonu" projesiyle Şerife Bacı Anadolu Lisesi bölge ikincisi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Bölge genelinde finale kalan 100 projeden 11'i ilimizden. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.