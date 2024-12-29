Ağrının nedeni kulak arkasındaki kemiğin uzaması çıktı: 15 yıllık ağrısı sona erdi

Evli 3 çocuk annesi Azize Okurlar'a, 15 yıl boyunca boynu, sağ kulağı ve boğazında yaşadığı ağrılar nedeniyle ağrı kesici kullandı. Ancak geçtiğimiz haftalarda nöroloji uzmanı bir hekimin önerisiyle, Azize Okurlar Niğde'deki bir hastanenin KBB servisine gitti. Burada çekilen MR'da, kulak arkasındaki kemikte uzama görüldü. Bunun üzerine Azize Okurlar ve eşi Ali Okurlar, Mersin'in Tarsus ilçesindeki özel bir hastaneye geldi.. Hastayı muayene eden ve MR sonuçlarını inceleyen Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Keskin, hastanın kulak arkasındaki stiloid process kemiğinin, kas tendomu kireçlenmesi sonucu 3 cm uzadığını ve çevre dokulara battığını belirledi.





DAYANILMAZ AĞRILARA YOL AÇIYORDU

Op. Dr. Hüseyin Keskin'in yaptığı ameliyatla, Azize Okurlar'ın kulak arkasındaki fazla kemik alındı. Operasyondan 2 gün sonra taburcu edilen Azize Okurlar, "15 yıldır boynum, sağ kulağım ve boğazımda şiddetli ağrılar vardı. Bazen ağrılardan çığlık atasım geliyordu. Geceleri uyuyamadığım oluyordu. Boyun fıtığı olduğum düşüncesiyle, ağrı kesiciler kullansam da pek işe yaramıyordu. Ancak Bor'da gittiğim bir nöroloji uzmanı doktor, 'Kulağınla ilgili bir şey olabilir. Bir kulak-burun-boğaz uzmanına muayene olsan iyi olur' dedi. Ondan sonra fıtık değil, kemik uzaması olduğu ortaya çıktı" dedi.





ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA

KBB Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Keskin ise Azize Okurlar'ın yaşadığı eagle sendromunun (stiloid process kemiğinin uzaması) çok nadir görülen bir vaka olduğunu söyledi. Op. Dr. Keskin, "Bu hastamızda kemik uzaması, kas tendomu kireçlenmesi sonucu meydana gelmiş. Uzayan kemik, çevre dokulara battığı için ağrılara yol açmış. Ameliyathane ekibimizle yaptığımız operasyonla kemiği aldık. Şimdi hastamızın ağrı yaşamasına yol açacak bir durum kalmadı" diye konuştu.