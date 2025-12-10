AGS 10 bin öğretmen alımı ne zaman yapılacak? 10 bin öğretmen alımı branş ve kadrolar bekleniyor!

MEB AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanlar için gözler Bakanlık açıklamalarına çevrildi. 15 bin öğretmen atamasının tamamlanan asının ardın dan bu yıl ilk kez uygulanan AGS puanıyla atamalarına katılmak isteyen öğretmen adayları takvimi sorguluyor. Peki, 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
KPSS ve sözlü sınav puanıyla yapılan son atama sonuçları açıklandı. 15 bin öğretmen ataması Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek atama töreninde gerçekleşti ve adaylar görev yerlerini e-devlet üzerinden sorgulamaya başladı.
15 bin öğretmen görevlerine 19 Ocak 2026 tarihinde başlayacak.
Sırada Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi'ne alınacak 10 bin öğretmen ataması var.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde, Akademi Giriş Sınavı (AGS) neticelerine göre ihtiyaç duyulan branşlarda öğretmen adaylarının eğitim alacağını aktardı.
Bakan Tekin, Akademi kapsamında belirlenecek branş ve kontenjan sayılarına ilişkin soru üzerine, her yıl kasım ayında yaklaşık olarak branş bazlı ihtiyaç tablosunu güncellediklerini dile getirdi.
Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin, "Tahmin ediyoruz, Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız." ifadelerini kullandı.
Tekin, şunları kaydetti:
"Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit. Dolayısıyla arkadaşlar hiç tedirgin olmasınlar, endişe etmesinler. Biz kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu branşları açıklayacağız. Ondan sonra da Akademi Giriş Sınavı'ndaki başarı kriterlerine göre öğretmen adayı arkadaşlarımızı Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime almış olacağız. Kontenjanlar da onunla beraber açıklanacak."