AGS ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: 10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni model olan Milli Eğitim Akademisi (MEB AGS) üzerinden yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bu yeni sistemde, adaylar öncelikle Akademi Giriş Sınavı'ndaki (AGS) başarılarına göre belirlenecek ve ardından Akademi'de bir eğitim sürecine tabi tutulacak. Öğretmen adaylarının en çok merak ettiği branş dağılımı ve kontenjanların açıklanma tarihi merak ediliyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamalara göre, 10 bin öğretmen adayı için süreç ve takvim belirlenmeye başlandı.
Bakan Tekin, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından, branş bazlı ihtiyaç tablosunun güncelleneceğini ve Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 günü içerisinde hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyulduğunun kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
Branş bazlı ihtiyaç tablosu ve kontenjan dağılımları, Bakan Tekin'in belirttiği gibi Aralık ayının ilk yarısı içinde duyurulacak.
Bakan Tekin, "Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit." diyerek, kontenjanların sadece Bakanlığın kendi ihtiyaçları doğrultusunda belirleneceğinin altını çizdi.
"Öğretmen atamalarının da yapılacağı Milli Eğitim Akademisi'ne neden ihtiyaç duyulduğu" sorusu üzerine Bakan Tekin, dünyada eğitime erişim arttıkça, öğretmenlerin niteliklerini artıracak hem pedagojik anlamda hem de somut diploma anlamında yeni yaklaşımların ortaya çıktığını söyledi.
Dünyada şu an ağırlıklı olarak yürüyen modelin, uygulama ağırlıklı öğretmen yetiştirme süreçleri olduğunu belirten Tekin, Türkiye'deki üniversitelerde pedagojik formasyon veren bölümlerde yaklaşık 90 saatlik bir uygulamanın bulunduğunu ancak bunun dünya ortalamalarının çok altında olduğunu kaydetti.
Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde, Akademi Giriş Sınavı (AGS) neticelerine göre ihtiyaç duyulan branşlarda öğretmen adaylarının eğitim alacağını aktardı.