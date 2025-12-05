AGS ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: 10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Branş bazlı ihtiyaç tablosu ve kontenjan dağılımları, Bakan Tekin'in belirttiği gibi Aralık ayının ilk yarısı içinde duyurulacak.

Bakan Tekin, "Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit." diyerek, kontenjanların sadece Bakanlığın kendi ihtiyaçları doğrultusunda belirleneceğinin altını çizdi.