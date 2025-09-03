AĞUSTOS ENFLASYON ORANI 2025: Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK’te!

Türkiye'de maaş ve sosyal ödemeler üzerinde doğrudan etkili olan enflasyon verileri yakından izleniyor. 2025 Ağustos enflasyonu için beklenen gün gelirken gözler TÜİK tarafından açıklanacak resmi rakamlara çevrildi. Emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok alanda belirleyici olacak olan Ağustos enflasyonu, ekonomik seyri de ortaya koyacak. Peki, Ağustos ayı enflasyonu açıklandı mı, ne zaman, sat kaçta açıklanacak, beklentiler hangi yönde? İşte ayrıntılar…
Ağustos ayı enflasyon oranı 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak.
Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 oldu.