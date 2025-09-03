AĞUSTOS ENFLASYON ORANI 2025: Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK’te!

Türkiye'de maaş ve sosyal ödemeler üzerinde doğrudan etkili olan enflasyon verileri yakından izleniyor. 2025 Ağustos enflasyonu için beklenen gün gelirken gözler TÜİK tarafından açıklanacak resmi rakamlara çevrildi. Emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok alanda belirleyici olacak olan Ağustos enflasyonu, ekonomik seyri de ortaya koyacak. Peki, Ağustos ayı enflasyonu açıklandı mı, ne zaman, sat kaçta açıklanacak, beklentiler hangi yönde? İşte ayrıntılar…