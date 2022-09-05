Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne kadar, yüzde kaç? TÜİK ile 2022 ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayı enflasyon oranı 2022 piyasaların odağında. Enflasyon beklenti rakamları kamuoyu ile paylaşılırken ekonomi ilgilileri TÜİK tarafından açıklanacak net verileri bekliyor. Geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 49,65 oranında gerçekleşen enflasyon ağustos için yeniden gündemde. İlgililer ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2022 ağustos enflasyon beklentisi ne kadar? İşte, rakamlar…
SON DAKİKA: ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?
TÜİK son dakika açıklaması ile ağustos enflasyonunu ve TEFE – TÜFE rakamlarını belirleyecek.
Beklenen açıklama henüz gelmedi.
TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI KAÇ?
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Piyasa katılımcıları anketinin Ağustos ayına ilişkin sonuçlarına göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.
TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Her ay enflasyon rakamlarından sonra kira artış oranı da güncelleniyordu. 11 Haziran 2022 itibarıyla kiracıya yüzde 25 üzerinde zam yapılmaması kararı alındı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
"1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" açıklamalarında bulundu.