Ağva Kamp Alanları – Ağva Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Ağva, doğal güzellikler bakımından büyük zenginliklere sahip bir yerdir. Birçok güzel koyu ve kamp alanı bulunan Ağva'da yıl içinde özellikle bahar ve yaz aylarında fazlasıyla kişiyi kendine çekmektedir. Kampçıların vazgeçilmez noktalarından biri olan Ağva kamp alanları içerisinde doğal alanlardan ziyade birçok tesis de bulunmaktadır. Yazımızda bizler de Ağva çadır kamp alanları nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi başlıkları derledik. İşte, detaylar...

Ağva Kamp Alanları Nerede?

Ağva; kamp alanları açısından gerçekten büyük çeşitliliğe sahiptir. Doğal ya da tesisli kamp alanlarının sayısı gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Peki bu kamp alanları nelerdir? Ağva'da bulunan kamp alanları şunlardır:

• Ağva Kilimli Koyu Kamp Alanı

• Ağva Seferoğulları Kamping

• Gelesun Kampland Ağva

• Hacıllı Şelalesi Kamp Alanı

• Green Park Camping

• Woodyville Tree Houses And Cowboy City

• Şile Alacalı Camp

• Kadırga Koyu Kamp Alanı

• Kayıp Ada Kamp Alanı

• Şuayipli Köyü Plajı Kamp Alanı

• Kabakoz Köyü Plajı Kamp Alanı

• İstanbul Kamp

Ağva Kamp Alanları Yol Tarifi

İstanbul kent merkezine 110 km uzaklıktaki Ağva'ya özel araçla ulaşım 2 saat sürmektedir. Toplu taşıma kullanan kişiler için içe yaklaşık 3.5 saat sürmektedir.

Üsküdar'dan Otobüs ile Ağva'ya ulaşım: Üsküdar Marmaray çıkışının hemen solunda yer alan Ağva otobüslerini kullanarak Ağva'ya ulaşımı sağlayabilirsiniz. Haftanın 7 günü sabah 06.45'te başlayan otobüs seferleri gece 22.00'ye kadar devam ediyor. Ağva otobüsleri Şile otobüs terminalinde 15 dakika mola verdikten sonra Ağva'ya geçiyor.

Özel Araç ile İstanbul'dan Ağva'ya Ulaşım: Ağva'ya özel araç ile ulaşım sağlamak istiyorsanız, TEM Otoyolu, E-5 ve Beykoz üzerinden olmak üzere üç farklı seçeneğiniz var. E5 veya TEM'den sürekli Şile tabelalarını ve 1. ve 2. köprü üzerinde Şile sapaklarını takip etmeniz gerekiyor. TEM üzerinden Sarıgazi-Şile yönünü izleyebilirsiniz.

İETT Otobüsü ile İstanbul'dan Ağva'ya Ulaşım: Üsküdar'dan Şile ve Ağva'ya İETT otobüsleri de sefer yapıyor. 139A numaralı otobüsle İETT konforuyla ulaşım sağlayabilirsiniz.