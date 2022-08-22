Ağva Nerede? Ağva Nereye Bağlı, Hangi İlçede ve Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Ağva özellikle İstanbullular için günümüzde oldukça popüler bir tatil noktası. Fakat bu bölgenin başka önemli özellikleri de mevcut. Çok sık sorulan Ağva nerede ve hangi ilçede sorularının yanıtının yanında içeriğimizde Ağva'nın taşıdığı kültürel ve tarihsel değerlerden de söz ettik. Çok eski bir yerleşim yeri olan Ağva aslında tarihi anlamak açısından son derece önemli bir konumdadır. Kültürel değerlerinin yanında Ağva'ya nasıl gidilir ve Ağva nereye bağlı? Sorularının cevabını öğrenmek için içeriğimizde yer alan alt başlıklar oldukça akıcı bir rehber niteliğindedir.

Ağva Nerede?

Ağva adından çok sık söz edilen yerlerden bir tanesidir. Peki ya Ağva nereye bağlı ve nasıl gidilir? Ağva ile ilgili verilecek pek çok bilgi var. Bu tatlı mahalle her yaz İstanbulluların en fazla geldiği uğrak noktalarından bir tanesidir. Peki ya Ağva nerede ve nasıl gidilir? Ağva hakkında detaylı bilgileri içeriğimizde titiz bir araştırmanın sonucunda derledik.

Öncelikle Ağva İstanbul'da yer almasına rağmen, farklı şehirlerde yaşayan pek çok insan da burayı bilir. Pek çok insanın en az bir kere duymuş olduğu Ağva isminin kökeni Latinceden gelmektedir ve "iki dere arasına kurulmuş köy" anlamına gelmektedir. Bir diğer anlamı da "su" olarak bilinir.

Ağva'nın tarihi son derece eskiye dayanır ve tarihçiler için hala büyük bir araştırma konusudur. İlk etkileşimin MÖ VII. Yüzyılda olduğu bilinen Ağva, tarihi eserler söz konusu olduğunda adeta bir cennet gibidir. Burada Roma ve Bizans döneminden kalma pek çok eser vardır. Bunlardan en sık olanı ve merak uyandırıcı olanları da mezar taşlarıdır. Eski mezar taşları, üzerine yazılı olan notlar sayesinde tarih hakkında, özellikle gündelik yaşamdan pek çok bilgi barındırır.

Ağva Nereye Bağlı?

Ağva tarihi olarak çok eski bir yer ve yapılabilecek pek çok etkinliği içerisinde barındırıyor. Bu nedenle Ağva sıklıkla bir ilçe zannedilir. Bu da Ağva nereye bağlı ve nerede? Sorusunun sıklıkla sorulmasına yol açar. Ağva, çoğunlukla zannedildiğinin aksine, Şile ilçesine bağlı bir mahalledir. Resmi statüsü mahalle olan Ağva, yaz aylarında binlerce misafiri ağırlar. Burada oldukça konforlu olan pek çok otel ve pansiyon bulmak mümkündür. Tüm bunların yanında bölge doğa severler tarafından kamp yapmak için de çok sık ziyaret edilir. Doğal güzellikleriyle Ağva, İstanbul'da gidilmesi gereken yerlerin başında gelir.

Ağva'ya Nasıl Gidilir?

Ağva İstanbul'un yerleşim yerlerine konum olarak biraz uzak olsa bile buraya gitmek artık eskisine nazaran çok kolaydır. Ağva'ya özel araç ile güzergahı takip ederek gitmek mümkündür. Ümraniye'den başlayarak Şile tabelası takip edilebilir. Ortalama iki saat kadar bir yol gittikten sonra Ağva'ya ulaşmak mümkün. Bunun yanında Ağva'ya İstanbul dışından gelenler de az değildir.

Kocaeli Ağva'ya genelde İstanbul'da bulunan ilçelerden çok daha yakındır. Kocaeli'nden Ağva'ya 1 saatte gitmek mümkündür.

Sakarya üzerinden de Ağva 80 km. Kadar bir uzaklıktadır. Buradan da aynı şekilde özel araç ile tabelaları takip ederek 1,5 saatte gelinebilir.

İstanbul'dan otobüs ile yaz aylarında pek çok sefer sayesinde gitmek mümkündür.

Şile Ağva Nerede?

Şile, İstanbul'un bir ilçesi olarak pek çok mahalleyi idaresi altında bulundurur. Ağva, Şile'ye bağlı mahallelerden bir tanesidir. Son yılların gözde mekanlarından olan Ağva, Şile'de gezilecek onlarca güzel yer arasından en popüleridir. Günümüzde yaz tatili için çok sık tercih edilen Ağva, aslında kışın da kafa dinlemek isteyen misafirler için güzel bir tercih. Ağva'nın doğal güzelliğini gezip görmenin yanında buradaki tarihi ve kültürel mirasa da göz atmak yerinde bir eylem olacaktır.